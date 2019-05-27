Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в направлении российской ЛПДС "Унеча". Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В соответствии с документом, стоимость транспортировки 1 тонны нефти по маршруту ЛПДС "Мозырь" - Унеча (Высокое) составит 70,44 российских рублей. Этот тариф соответствует тарифу на прокачку 1 тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - ЛПДС "Мозырь", установленному с 1 февраля текущего года. Тариф на транспортировку 1 тонны нефти по маршруту нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кобрин" (граница Республики Беларусь/Республики Польша) - Унеча (Высокое) составит 330,53 российских рублей. Также постановлением белорусского министерства установлен тариф на прокачку 1 тонны нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель в размере 191,2 российских рублей.

"Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года, и действует до 1 октября 2019 года", - отмечается в документе.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о механизме вытеснения грязной нефти с территории республики. Откачка будет осуществляться реверсом по тем же трубам нефтепровода "Дружба" на территорию РФ, для ее хранения подготовлены емкости, заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, объем реверса грязной нефти из Белоруссии составит около 1 млн тонн.

Как сообщили 28 мая в концерне "Белнефтехим", с 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС "Мозырь" после первого этапа ее вытеснения. На 00:00 часов 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти.