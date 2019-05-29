Кудрин: реальные доходы россиян могут оказаться на низком уровне по итогам 2019 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения РФ может оказаться на низком уровне по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Куда исчезают миллионы? Какие траты мы не учитываем и как научиться их контролировать

"Первый квартал показал отрицательное значение, и это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому общие показатели года, по которым планировался 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными", - сказал он.

Как напомнил Кудрин, основой для роста доходов населения является экономический рост, который на данный момент является неустойчивым. "Я надеюсь, что в этом году мы избежим технической рецессии, но тем не менее показатели будут низкими. Это, к сожалению, является и основой низких темпов роста реальных доходов. Пока не разгоним экономический рост, у нас все время вопросы реальных доходов будут находиться в зоне риска", - указал Кудрин.

Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты РФ, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Ведомство видит риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.