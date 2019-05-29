Кудрин: реальные доходы россиян могут оказаться на низком уровне по итогам 2019 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения РФ может оказаться на низком уровне по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Первый квартал показал отрицательное значение, и это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому общие показатели года, по которым планировался 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными", - сказал он.
Как напомнил Кудрин, основой для роста доходов населения является экономический рост, который на данный момент является неустойчивым. "Я надеюсь, что в этом году мы избежим технической рецессии, но тем не менее показатели будут низкими. Это, к сожалению, является и основой низких темпов роста реальных доходов. Пока не разгоним экономический рост, у нас все время вопросы реальных доходов будут находиться в зоне риска", - указал Кудрин.
Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты РФ, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Ведомство видит риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.