Минпромторг надеется заключить специнвестконтракт с Peugeot-Citroen до конца июня

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Peugeot-Citroen (PSA) до конца июня, если автоконцерн со своей стороны выполнит условия, необходимые для его подписания. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы рассматриваем [заявку PSA] наряду с другими заявками, и я надеюсь, что мы до конца июня [заключим СПИК], если коллеги, во-первых, обеспечат те требования, которые мы предъявляем по условиям заключения этих специнвестконтрактов. Мы будем подписывать с теми компаниями, которые успеют подать заявки", - сказал министр.

Он также отметил, что поданные заявки рассматриваются по существующим правилам. "Вчера прошло первое чтение уже в Госдуме по СПИКам 2.0. Поэтому если это будет уже после июля месяца, то мы будем рассматривать в рамках тех правил, которые будут приняты в рамках СПИК 2.0", - отметил он.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, правительство предложило концерну Peugeot-Citroen скорректировать заявку на СПИК, дающий налоговые льготы в обмен на инвестиции.

По информации издания, правительство предлагает PSA либо отказаться в рамках контракта от производства легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в РФ, либо углубить их локализацию до уровня "ГАЗа" и "Соллерса". Сам концерн предлагал в рамках СПИК осуществлять только сварку и окраску LCV.

В апреле группа Peugeot-Citroen подала заявку на заключение СПИК с Минпромторгом, целью которого является поддержка развития в России брендов концерна PSA и модернизация производства.