Набиуллина пообещала равные условия для всех банков в системе быстрых платежей

"Есть банки, которые хотят развивать свои системы (платежей) - мы им не мешаем, но считаем, что система быстрых платежей должна будет работать наиболее эффективным образом только если к ней будут подключены все системно значимые банки. Тогда граждане смогут легко переводить средства из одного банка в другой, потому что сейчас часто там заградительные тарифы. Условия для всех будут равные", - сказала она.

При этом глава регулятора подчеркнула, что подавляющее число банков заинтересовано в системе быстрых платежей.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через систему быстрых платежей, которую развивает Банк России, комиссию в размере 1% от суммы платежа. После этого глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила журналистам, что регулятор никогда не обсуждал возможность индивидуальных условий для банков при подключении к системе быстрых платежей, в том числе в части комиссий.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

Банк России с конца февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены 14 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.