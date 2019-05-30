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Набиуллина пообещала равные условия для всех банков в системе быстрых платежей

При этом глава ЦБ отметила, что регулятор не будет мешать кредитным организациям, которые хотят развивать свои системы
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Сергей Савостьянов/ТАСС
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Для всех банков будут действовать одинаковые условиях в рамках системы быстрых платежей (СБП), сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Есть банки, которые хотят развивать свои системы (платежей) - мы им не мешаем, но считаем, что система быстрых платежей должна будет работать наиболее эффективным образом только если к ней будут подключены все системно значимые банки. Тогда граждане смогут легко переводить средства из одного банка в другой, потому что сейчас часто там заградительные тарифы. Условия для всех будут равные", - сказала она.

При этом глава регулятора подчеркнула, что подавляющее число банков заинтересовано в системе быстрых платежей.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через систему быстрых платежей, которую развивает Банк России, комиссию в размере 1% от суммы платежа. После этого глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила журналистам, что регулятор никогда не обсуждал возможность индивидуальных условий для банков при подключении к системе быстрых платежей, в том числе в части комиссий.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

Банк России с конца февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены 14 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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