Курс биткойна превысил $9000

ТАСС, 30 мая. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 3,4% и по состоянию на 19:05 мск достиг $9129 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap . В последний раз биткойн был дороже $9000 11 мая 2018 года.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, в четверг превысила $159,6 млрд.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыты".