Отказ Вашингтона отправить делегацию на ПМЭФ не влияет на участие в нем бизнесменов из США

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отказ США направить правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) никак не влияет на участие в нем американских бизнесменов, которых уже ожидается более 400 человек. Об этом заявил ТАСС советник президента России Антон Кобяков.

Он назвал соответствующее решение Вашингтона уже традиционным.

"Отказ правительственной делегации США от участия в форуме никак не влияет на решение представителей бизнеса из США принимать ежегодное участие в форуме. В прошлом году бизнес-делегация из США была одной из самых многочисленных и составляла более 550 человек, в этом году за неделю до форума подтверждено уже более 400 участников, среди которых руководители таких компаний как Boeing, The Coca-Cola Company и других", - сказал советник президента РФ.

Диалог на уровне бизнеса

"Именно поэтому мы ежегодно проводим [в рамках ПМЭФ] бизнес-диалог "Россия-США" и обсуждаем, как геополитическая нестабильность, торговые ограничения и санкционная политика продолжают испытывать на прочность торгово-экономические связи между США и Россией, а также тормозить развитие взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества", - продолжил Кобяков, отметив, что в этот турбулентный период бизнес "остается одной из немногих здоровых областей отношений между двумя странами". Среди других вопросов для обсуждения в рамках российско-американского бизнес-диалога представитель Кремля, в частности, назвал: оценку американскими инвесторами делового климата и перспектив развития своих проектов в России, место РФ в глобальных цепочках добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций, оптимальные модели отношений в различных секторах экономики, а также вопрос о том, в каких секторах российские компании могут наиболее успешно развивать свой бизнес в США, "содействуя развитию и стабильности экономик двух стран".

Кобяков обратил также внимание, что в ПМЭФ всегда принимают участие представители американских ВУЗов, таких как Йельский университет, Гарвард, Стэнфорд, Университет Дюка и других. "Они участвуют в обмене мнениями относительно текущего положения дел в российско-американских отношениях и возможных механизмов их нормализации", - заметил собеседник агентства.

Решение Вашингтона

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Во вторник представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на форум. На прошлой неделе представитель посольства США в РФ Андреа Калан сообщила, что посол США в России Джон Хантсман также не примет участие в форуме в связи с тем, что "американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.