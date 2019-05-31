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Отказ Вашингтона отправить делегацию на ПМЭФ не влияет на участие в нем бизнесменов из США

Как сообщил советник президента России Антон Кобяков, за неделю до форума подтверждено участие уже более 400 представителей американского бизнеса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отказ США направить правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) никак не влияет на участие в нем американских бизнесменов, которых уже ожидается более 400 человек. Об этом заявил ТАСС советник президента России Антон Кобяков.

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Он назвал соответствующее решение Вашингтона уже традиционным.

"Отказ правительственной делегации США от участия в форуме никак не влияет на решение представителей бизнеса из США принимать ежегодное участие в форуме. В прошлом году бизнес-делегация из США была одной из самых многочисленных и составляла более 550 человек, в этом году за неделю до форума подтверждено уже более 400 участников, среди которых руководители таких компаний как Boeing, The Coca-Cola Company и других", - сказал советник президента РФ.

Диалог на уровне бизнеса

"Именно поэтому мы ежегодно проводим [в рамках ПМЭФ] бизнес-диалог "Россия-США" и обсуждаем, как геополитическая нестабильность, торговые ограничения и санкционная политика продолжают испытывать на прочность торгово-экономические связи между США и Россией, а также тормозить развитие взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества", - продолжил Кобяков, отметив, что в этот турбулентный период бизнес "остается одной из немногих здоровых областей отношений между двумя странами". Среди других вопросов для обсуждения в рамках российско-американского бизнес-диалога представитель Кремля, в частности, назвал: оценку американскими инвесторами делового климата и перспектив развития своих проектов в России, место РФ в глобальных цепочках добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций, оптимальные модели отношений в различных секторах экономики, а также вопрос о том, в каких секторах российские компании могут наиболее успешно развивать свой бизнес в США, "содействуя развитию и стабильности экономик двух стран".

Кобяков обратил также внимание, что в ПМЭФ всегда принимают участие представители американских ВУЗов, таких как Йельский университет, Гарвард, Стэнфорд, Университет Дюка и других. "Они участвуют в обмене мнениями относительно текущего положения дел в российско-американских отношениях и возможных механизмов их нормализации", - заметил собеседник агентства.

Решение Вашингтона

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

Во вторник представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на форум. На прошлой неделе представитель посольства США в РФ Андреа Калан сообщила, что посол США в России Джон Хантсман также не примет участие в форуме в связи с тем, что "американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

Теги
СШАРоссияКобяков, Антон АнатольевичХантсман, ДжонДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokПМЭФ-2019
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