Компания "Силовые машины" планирует построить экспериментальную ТЭС в Подмосковье

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Силовые машины" планирует построить экспериментальную тепловую электростанцию в Каширском районе Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"ПАО "Силовые машины" сообщает о планах строительства экспериментальной теплоэлектростанции (ТЭС) суммарной мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области, что позволит создать не менее 500 новых рабочих мест в регионе. Объем инвестиций оценивается в размере 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания готова реализовать проект самостоятельно или с индустриальным партнером в рамках механизма конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов. Строительство экспериментальной ТЭС необходимо для отработки высокотехнологичного оборудования - головных образцов отечественных газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170, к созданию которых компания приступила в 2018 году.

Предложение о строительстве ТЭС председатель совета директоров ПАО "Силовые машины" Алексей Мордашов обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил ведомствам до конца мая разработать проект решения правительства о проведении до 1 сентября конкурса на строительство новой генерации суммарной мощностью 1,4 ГВт с использованием экспериментальных образцов отечественных газовых турбин в диапазоне мощностей 60-80 МВт и 150-180 МВт. Как сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы НП "Совет рынка", строительство новых электростанций с использованием экспериментальных газовых турбин российского производства суммарной мощностью 1,4 ГВт может стоить рынку порядка 20 млрд рублей в год.

"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, обладает опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.