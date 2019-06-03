Китай в ближайшем будущем начнет выдавать коммерческие лицензии для сети 5G

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и информатизации КНР в ближайшем будущем начнет выдачу лицензий на коммерческое использование технологий связи пятого поколения 5G. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на ведомство.

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"В настоящее время глобальные технологии связи пятого поколения 5G вступают в исторический момент своего коммерческого развития. Придерживаясь принципов открытого сотрудничества, Китай стал одним из лидеров индустрии и обеспечил себе конкурентное преимущество в отрасли", - говорится в сообщении. "В ближайшем будущем Министерство промышленности и информатизации КНР начнет выдачу коммерческой лицензии для 5G, после чего Китай официально вступит в эпоху коммерческого использования технологий связи пятого поколения", - передает агентство.

В сообщении также сказано, что "Китай приветствует участие отечественных и иностранных предприятий в развитии обширной сети 5G в КНР и достижении совместных результатов в отрасли".

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G, который, как ожидается, позволит повысить скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Ernst & Young, в Китае к 2025 году будет насчитываться свыше 576 млн пользователей связи 5G, что составит более 40% от их общего числа в мире. В докладе компании отмечается, что "активная государственная поддержка и инвестиции [в данную отрасль] позволили сформировать в Китае жизнеспособную и самодостаточную среду 5G".