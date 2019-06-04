В "Роснефти" прокомментировали проблему с загрязнением трубопровода "Дружба"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В "Роснефти" считают, что "Транснефти" нужно решать проблему с загрязнением трубопровода "Дружба", а не устраивать дискуссию по этому поводу в публичном пространстве. Так представитель "Роснефти" прокомментировал ТАСС слова главы "Транснефти" Игоря Демина о том, что замещения российской нефти другими поставщиками в связи со снижением поставок по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения не произошло, поставки перераспределены на порты.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о том, что инцидент с "Дружбой" влияет негативно не только на "Роснефть", но и на "стабильные поставки нашего [российского] сырья в Западную Европу", так как страны начали поиск альтернативных маршрутов.

"Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в "Транснефти" - исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления", - сказал представитель "Роснефти".