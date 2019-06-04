Всемирный банк отметил рекордный за последние шесть лет рост экономики России

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в прошлом году достигли рекордной отметки в 2,3% за последние шесть лет, несмотря на международные санкции, введенные против России. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

"В России в 2018 году темпы экономического роста выросли до своего шестилетнего максимума в 2,3%, несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давление со стороны [международного] финансового рынка", - указывают авторы доклада.

Ускорение экономического роста они связывают в том числе и с проведением в России чемпионата мира по футболу в прошлом году.

"Ускорение экономического роста произошло при поддержке роста цен на нефть, весомого вклада чистого экспорта, а также вследствие влияния таких разовых факторов, как строительные проекты, связанные с энергетикой и проведением чемпионата мира по футболу", - отмечают эксперты.

Временный спад

При этом Всемирный банк понизил оценку роста ВВП России в нынешнем году на 0,3% пункта до 1,2%, однако прогнозы на 2020 и 2021 годы в 1,8% остались без изменения. Такие оценки эксперты связывают с сокращением добычи нефти. "Более жесткая денежно-кредитная политика в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют снижению темпов роста до конца 2019 года", - считают эксперты ВБ.

По оценкам авторов доклада, в России и ряде стран Восточной Европы "с начала года отмечается тенденция к росту инфляции, частично под влиянием повышения цен на нефть". "В начале 2019 года снизилась деловая активность в промышленности России: сказались согласованные меры по сокращению нефтедобычи (в рамках договоренностей стран ОПЕК - прим. ТАСС)", - считают авторы доклада, указывая на замедление темпов экономического роста в России. Кроме того, по их данным, "рост объема розничных продаж также снизился в связи с повышением налога на добавленную стоимость".

"Ожидается, что в России темпы экономического роста в будущем году повысятся до 1,8%, хотя рост частных инвестиций останется вялым", - полагают авторы доклада. По их мнению, это связано с "политической неопределенностью и перспективами замедления потенциальных темпов экономического роста в долгосрочной перспективе из-за ухудшения демографических факторов".

Впоследствии ВБ ожидает умеренное повышение объема инвестиций "по мере роста государственных расходов на инфраструктуру".

Как подчеркивается в докладе, для стран Центральной Азии и Восточной Европе ослабление экономической активности в России "может сказаться на объемах денежных переводов, составляющих существенную долю доходов в таких странах, как Киргизия, Молдова, Таджикистан и Украина".

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста ВВП России в минувшем году до 2,3% с 1,7%. При этом МВФ оставил без изменения прогноз по темпам развития российской экономики в 2019 году - 1,6% и в 2020 году - 1,7%. Специалисты Фонда внесли российский рубль в список валют, которые "за прошедшие месяцы испытали жесткое давление".