В Кабмине поддержали продление действия экспортной пошлины на пшеницу на нулевом уровне

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В правительстве РФ поддержали продление срока действия экспортной пошлины на пшеницу на нулевом уровне. Как говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, такое решение принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
"Принято решение о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Данная мера направлена на создание благоприятных условий для экспорта пшеницы", - отмечается в сообщении.
Минсельхоз РФ 8 мая предложил продлить нулевую пошлину на экспорт пшеницы сроком на один год. По мнению представителей министерства, ожидаемый в России в 2019 году урожай в размере 118 млн т позволит полностью обеспечить внутреннее потребление, а также создаст хорошие предпосылки для экспорта.
Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года и должна была действовать до 1 июля 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 июня 2018 года постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года.