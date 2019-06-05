В Кабмине поддержали продление действия экспортной пошлины на пшеницу на нулевом уровне

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В правительстве РФ поддержали продление срока действия экспортной пошлины на пшеницу на нулевом уровне. Как говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, такое решение принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

"Принято решение о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Данная мера направлена на создание благоприятных условий для экспорта пшеницы", - отмечается в сообщении.