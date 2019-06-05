В МИД РФ заявили, что ПМЭФ демонстрирует отсутствие экономической изоляции России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Повестка и перспективы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) очень обнадеживающие, мероприятие свидетельствует об отсутствии какой-либо экономической изоляции Москвы. Об этом в интервью ТАСС в преддверии форума заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Нет [не идет речь о какой-либо экономической изоляции России], ни в плане репрезентативности, ни в плане масштабности, ни в плане табу на какие-то темы, - сказал он. - Те, кто заинтересованы [в сотрудничестве], продолжают ездить и не просто для обозначения флага, а чтобы рассматривать и заключать какие-то договоренности". По его словам, форум - это устоявшаяся площадка, в которой задействованы чиновники, представители бизнеса и неправительственные организации.

Гости и темы

Собеседник агентства отметил, что на форуме будет масса интересных тем для обсуждения, "для выхода, если не на контракты, то, по крайней мере, соглашения, определяющие экономическое взаимодействие".

Он также особо обратил внимание на участие в ПМЭФ председателя КНР, премьер-министров Армении, Словакии и руководящего состава многих государств. "В то же время будут представители многих компаний, в том числе американских, западноевропейских и с постсоветского пространства", - добавил замминистра.

По его словам, отдельной темой форума станет евразийская интеграция в свете 25-летия проекта, "то есть замес тем и перспектив у ПМЭФ очень обнадеживающий".

Западный бизнес

По словам Панкина, говорить о каком-то серьезном снижении участия западного бизнеса нельзя. "Какие-то элементы бизнес-сообщества, может быть, выпали из-за того, что их интерес пресечен рестрикциями и ограничениями. Но есть другие ниши, которые занимают, в том числе малые и средние предприятия, более принципиально ориентированные капитаны и флагманы бизнеса", - отметил высокопоставленный дипломат.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.