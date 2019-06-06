"Лукойл" оценил потери компании от сбоя на "Дружбе" как незначительные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сбой транзита по нефтепроводу "Дружба", вызванный в апреле - мае 2019 года загрязнением магистрали хлорорганикой, не привел к значительному ущербу для компании, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что они незначительные", - сказал он, говоря об объемах ущерба.

Как сообщал 30 мая в ходе телефонной конференции вице-президент "Лукойла" по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов, ситуация с попаданием в трубопровод "Дружба" загрязненной нефти и ограничение прокачки по нему не сказались существенно на объемах добычи и нефтепереработке компании. По его словам, существенного влияния на добычу "Лукойла" нет, так как объемы были перераспределены по другим направлениям, дополнительно загружены НПЗ компании. НПЗ "Лукойла" расположены вне грузопотока "Дружбы", отмечал он.

Алекперов добавил, что "Лукойл" считает нецелесообразным наращивание добычи нефти на падающем рынке.

"При падающем рынке я считаю, что нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли начать наращивание добычи.