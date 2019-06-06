Орешкин: снижение цен на нефть не повлияет на макроэкономический прогноз МЭР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Снижение цен на нефть не повлияет на макроэкономический прогноз Минэкономразвития РФ, такая динамика была заложена в прогнозе министерства. Об этом сообщил журналистам министр экономичного развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Если посмотреть на наш прогноз, то он предполагал примерно такое снижение цен. С начала года цены на нефть у нас были ближе к $70, а среднегодовой прогноз - $63,4 за баррель. У нас изначально примерно такая динамика по месяцам и была заложена", - сказал он.

Министр отметил, что нефтяной рынок волатильный, "на нем возможно все, цены никто непосредственно не контролирует, может снизиться, а может и вырасти". "Для России это сейчас не так важно, так как у нас бюджетное правило рассчитано при $40 за баррель и есть большая зона уверенности", - добавил Орешкин.

Согласно макропрогнозу до 2024 года, Минэкономразвития ожидает в 2019 году цены на нефть марки Urals на уровне $63,4 за баррель, в 2020 году- снижение до $59,7, затем снижение цен продолжится до $53,5 за баррель к 2024 году.