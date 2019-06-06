Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Да, Калви - иностранный инвестор, да, есть вопросы к работе банка и компании, на которую он работает. Но мне кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания. Надо систему менять, (проводить) изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуя национальные проекты", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что нужно заниматься вопросами доверия и инвестклиматом, который связан с работой судебной системы. "Есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса. У нас есть такие же инциденты и с нашими бизнесменами, есть такие инциденты и на западе - почему-то этому внимания не уделяют. Не надо рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему", - резюмировал первый вице-премьер.

Калви был арестован 16 февраля, 11 апреля его отпустили под домашний арест. По данным следствия, Калви с сообщниками организовал схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей, следствие же дало другую оценку - 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании).

Показания на Калви дал миноритарный акционер Шерзод Юсупов, акционер Артем Аветисян и заместитель председателя правления "Восточного" Константин Рогов. Калви все обвинения в свой адрес отверг, обвинив Юсупова и Аветисяна в ложном доносе, вызванном "корпоративным конфликтом" в банке.