ВТБ введет комиссии за переводы в Системе быстрых платежей с 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ собирается в ввести комиссии за переводы в рамках Системы быстрых платежей с 1 января 2020 года. До конца 2019 года переводы останутся бесплатными, заявил ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФ-2019.

"До конца этого года работаем бесплатно, а в следующем году начинаем зарабатывать. Потому что вводить тарифы мы намерены с 1 января 2020 года", - сказал он.

"Мы в процессе дискуссии. То, что этот сервис будет платным, - это очевидно. Невозможно инвестировать в технологию, содержать огромные IT-комплексы, не окупая их, потому что придется за это в любом случае платить. Сколько? Я сейчас не готов сказать. Там есть разные мнения по этому поводу. Я думаю, что определенность придет уже к четвертому кварталу", - добавил он.

О системе

Банк России с конца февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас СБП включает в себя 14 участников: ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

Ранее начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова заявила, что россияне с момента запуска Системы быстрых платежей совершили более 500 тыс. переводов на сумму примерно 4,2 млрд рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе быстрых платежей будут подключены более 250 кредитных организаций. Сейчас подали заявки на подключение уже 114 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, пока не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.