САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Решение о строительстве железной дороги до аэропорта Красноярск пока не принято, оно будет зависеть от возможности создания транспортного хаба. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству России и РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от города до аэропорта. Протяженность ветки от станции Бугач до аэропорта составит 34 км. Первоначально ветку планировали запустить в Красноярске к Универсиаде 2019 года. Позже Усс заявил, что ветку не успеют построить к играм.

"Нам необходимо принятие решение, будет дорога или нет, а это зависит от перспектив развития мультимодального транспортного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Поскольку речь идет не о городской электричке, а о железной дороге, которая будет заниматься не только пассажирским уровнем, но и грузовыми перевозками", - сказал Усс.

По его словам, после того как будет "решен вопрос с инвестором, дорога может быть построена в течении одного-полутора лет". Он отметил, что все предпроектные решения готовы, однако сроков, в которые предполагается принять решение, глава региона не уточнил.

Ранее министр транспорта региона Константин Димитров говорил, что есть два варианта строительства дороги: один - от станции Бугач в Красноярске до терминала аэропорта, второй вариант также начнется от Бугача, но предполагает выход на Транссиб. Оценочная стоимость проектов - от 7 до 30 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций форума при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.