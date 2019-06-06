Вторую очередь китайского завода по производству дрожжей в Данкове запустят в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вторая очередь завода по производству дрожжей китайской компании Angel Yeast будет запущена в городе Данков Липецкой области в 2021 году. Это подразумевает соглашение, подписанное в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вторая очередь предприятия разместится на территории особой экономической зоны регионального уровня "Данков", завод будет производить до 12 тыс. тонн продукции ежегодно", - сообщил временный исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, подписавший документ от имени региональных властей.

Он напомнил, что в феврале текущего года в Данкове уже открылась первая очередь завода, где производят хлебопекарные дрожжи, разрыхлители и улучшители теста, биодобавки и корма для животных. На предприятии создано свыше 500 рабочих мест, а общий объем инвестиций в его создание составил 7 млрд рублей, 20% из которых - это затраты на экологическую безопасность.

"Мы рады, что в наш регион пришел инвестор, который предлагает людям высокотехнологичную интеллектуальную работу и достойную зарплату", - продолжил Артамонов, приветствуя генерального директора ООО "Ангел Ист Рус" Цинь Цзяньхуа, подписавшего соглашение с китайской стороны. Врио главы администрации региона заметил, что большая часть продукции предприятия будет экспортироваться.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что после ввода в эксплуатацию второй очереди завода, общий объем производства достигнет 32 тыс. тонн сухих дрожжей и 42 тыс. тонн органических удобрений. Общая стоимость проекта составит 2,6 млрд рублей. Срок его реализации - 2021 год. На предприятии планируется создать еще 180 рабочих мест.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.