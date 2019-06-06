Глава Роскомнадзора заявил, что изолировать Рунет невозможно технически

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о технической невозможности изолировать российский сегмент интернета (Рунет). Однако, по его словам, на Западе есть желающие подорвать работу сети РФ, чему должен противостоять закон о ее устойчивости и безопасности функционирования.

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Тем не менее он указал на то, что всегда существует риск попытки нарушить работу Рунета. "Очевидно, горячие головы, которые захотят по каким-то причинам наказать Российскую Федерацию, находящуюся под санкциями, <...> и в виртуальном пространстве, безусловно, существуют", - отметил глава Роскомнадзора. "Последняя ситуация между транснациональной корпорацией Google и компанией Huawei, когда сотни миллионов людей по всему миру, которые обладают смартфонами Huawei, находятся под угрозой, что у них операционная система отключится, говорит о том, что в современном мире все возможно", - привел он пример негативного развития событий.

Жаров подчеркнул, что закон об устойчивой и безопасной работе интернета в России направлен как раз на противодействие такому сценарию, а не на ущемление прав граждан РФ.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.