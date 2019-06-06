Глава Роскомнадзора заявил, что изолировать Рунет невозможно технически

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о технической невозможности изолировать российский сегмент интернета (Рунет). Однако, по его словам, на Западе есть желающие подорвать работу сети РФ, чему должен противостоять закон о ее устойчивости и безопасности функционирования.
"Изолировать Рунет невозможно. Это технически невозможно", - отметил Жаров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019.
Тем не менее он указал на то, что всегда существует риск попытки нарушить работу Рунета. "Очевидно, горячие головы, которые захотят по каким-то причинам наказать Российскую Федерацию, находящуюся под санкциями, <...> и в виртуальном пространстве, безусловно, существуют", - отметил глава Роскомнадзора. "Последняя ситуация между транснациональной корпорацией Google и компанией Huawei, когда сотни миллионов людей по всему миру, которые обладают смартфонами Huawei, находятся под угрозой, что у них операционная система отключится, говорит о том, что в современном мире все возможно", - привел он пример негативного развития событий.
Жаров подчеркнул, что закон об устойчивой и безопасной работе интернета в России направлен как раз на противодействие такому сценарию, а не на ущемление прав граждан РФ.
Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".
О форуме
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.