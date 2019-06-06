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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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Глава РФПИ не стал говорить, обсуждалось ли дело Калви на встрече Путина с инвесторами

Ранее сообщалось о желании основателя фонда Baring Vostok принять участие в ПМЭФ
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отказался комментировать, обсуждалась ли на встрече президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами ситуация вокруг уголовного дела обвиняемого в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

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"Я бы не хотел это комментировать", - сказал он журналистам по итогам встречи. Дмитриев отказался отвечать и на вопрос о том, обсуждал ли он лично эту тему с Путиным.

Ранее сообщалось о желании Калви принять участие в ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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