Глава РФПИ не стал говорить, обсуждалось ли дело Калви на встрече Путина с инвесторами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отказался комментировать, обсуждалась ли на встрече президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами ситуация вокруг уголовного дела обвиняемого в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Я бы не хотел это комментировать", - сказал он журналистам по итогам встречи. Дмитриев отказался отвечать и на вопрос о том, обсуждал ли он лично эту тему с Путиным.

Ранее сообщалось о желании Калви принять участие в ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.