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Total очистила 70% своей загрязненной нефти, которая поступает из "Дружбы"

В компании также обратили внимание на то, что "Транснефть", прилагает все возможные усилия, "несмотря на большие затраты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Total очистила уже порядка 70% загрязненной нефти, которая поступает компании из трубопровода "Дружба". Об этом сказал глава Total Патрик Пуянне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Мы уже очистили порядка 70% загрязненной нефти, сейчас завершается процесс промывки трубопровода по очистке нефти, которая идет через Польшу. Мы работаем с вовлечением всех участников", - отметил он.

По его словам, "Транснефть", прилагает все возможные усилия, несмотря на большие затраты.

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РоссияФранцияПольшаПМЭФ-2019Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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