Долг авиакомпании-банкрота "ВИМ-Авиа" по зарплате составляет 312,3 млн руб.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Реестровая задолженность обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа" перед 1278 сотрудниками оценивается в 312,3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"В настоящее время реестровая задолженность ООО "Авиакомпания ВИМ-Авиа" по заработной плате перед 1278 сотрудниками, независимо от их места жительства, составляет 312,3 млн рублей", - сказала Иванова.

Как сообщалось ранее, с лета 2016 года возмещено более 920 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками авиакомпании. Текущую задолженность, сложившуюся перед действующими работниками уже после признания ООО "Авиакомпания ВИМ-Авиа" банкротом, удалось погасить в апреле 2019 года.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Решением Арбитражного суда Татарстана ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.