Генсек ООН призвал к формированию зеленой, а не серой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран мира работать над созданием "зеленой", экологичной, а не теневой "серой" экономики.

"Мы должны признать чрезвычайное положение в плане климата. Потепление ускоряется, а политическая воля, скорее, замедляется", - сказал он в пятницу, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нам нужна зеленая, а не серая экономика", - подчеркнул глава всемирной организации.

Так, по словам Гутерриша, "нужно научиться по-новому строить города и прекратить субсидии углеродного топлива". Он напомнил, что эта тема будет обсуждаться на саммите по климату, который пройдет в ООН в конце сентября.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.