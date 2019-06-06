Генсек ООН: не останавливаться в работе мне помогает живое общение

Устав ООН начинается со слов "Мы, народы..." Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш вкладывает в это понятие всех, кто нуждается в помощи и защите — беженцев, людей, лишившихся крова по причине войны или оказавшихся "за бортом" глобализации. В эксклюзивном интервью ТАСС в начале своего визита на ПМЭФ-2019 он рассказал, как ему удается следить за всеми мировыми проблемами. Гутерриш также сообщил о своих задачах на форуме и поделился мнением по ключевым мировым темам — от Сирии до нападения на сотрудников ООН в Косове. — Господин генеральный секретарь, рада вновь приветствовать вас на ПМЭФ. Какие пункты программы вашего визита являются для вас приоритетными? Запланированы ли у вас двусторонние встречи с представителями российских властей? — В ходе визита я встречусь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими высокопоставленными представителями российских властных структур. Россия была в числе государств-основателей ООН и является постоянным членом Совета Безопасности, поэтому для меня очень важно иметь возможность регулярно общаться с российским руководством. Я намерен обсудить важнейшие темы, которые касаются всех нас, в том числе устойчивое развитие, изменение климата, глобальные вызовы миру и безопасности на планете, а также борьбу с терроризмом.

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Я весьма четко обозначил свою позицию, которая состоит в том, что, в частности, изменение климата представляет собой серьезную угрозу для нас всех и что мы недостаточно оперативно действуем, чтобы ей противостоять. Научные эксперты говорят, что у нас остается все меньше времени. Мы проигрываем эту гонку. Но те же эксперты свидетельствуют, что добиться ограничения глобального потепления показателем 1,5°C к концу текущего столетия все еще возможно, если мы примем решительные меры. Следовательно, я намерен и дальше добиваться принятия таких мер. Я также буду говорить о других насущных проблемах, включая предотвращение и урегулирование конфликтов. — Главная тема ПМЭФ-2019 — "Формируя повестку устойчивого развития". ООН были сформулированы цели в области устойчивого развития на период до 2030 года. Как вы оцениваете достижения в этой области — прежде всего с учетом резкого ухудшения климата? Как вы считаете, что еще необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивость нашей планеты? — Для того чтобы сделать нашу планету более устойчивой, нам необходимо справиться со многими важнейшими задачами. Помимо проблемы изменения климата, которую я только что упомянул, нам необходимо преодолеть растущее неравенство как между государствами, так и внутри них, поскольку наличие неравенства ведет к уменьшению доверия и усугубляет чувство несправедливости. Глобализация позволила многим людям выбраться из нищеты, однако данный процесс не является одинаково выгодным для всех: в первую очередь за него расплачиваются малоимущие и уязвимые слои населения.

Кроме того, из-за роста населения и темпов урбанизации в странах Глобального Юга потребности в сфере инфраструктурного и энергетического обеспечения продолжат расти огромными темпами. Около 60% городских кварталов, запланированных к возведению до 2030 года, еще предстоит построить

Нам также необходимо сделать больше для обеспечения прав женщин и девочек. За последние сорок лет мы достигли значительного прогресса в расширении прав женщин. На сегодняшний день большее количество девочек ходят в школу, большее количество женщин имеют оплачиваемую работу. Производится меньше калечащих операций на женских половых органах и регистрируется меньше детских браков. Но нам пока не удалось достигнуть всех намеченных целей; более того, наши усилия зачастую наталкиваются на сопротивление, а в некоторых случаях мы наблюдаем рост гендерного неравенства. Помимо всего прочего, мы должны перераспределить имеющиеся финансовые средства с учетом задач в области устойчивого развития и обеспечить поступление триллионов, необходимых для реализации Повестки дня на период до 2030 года, и я буду и впредь поощрять действия в данном направлении. — На прошлой неделе полиция Косова в ходе вооруженного рейда задержала более 20 человек. Среди них был и россиянин, сотрудник миротворческой миссии ООН Михаил Краснощеков. Незадолго до этого, в конце марта эксперт ООН Монсеф Картас был задержан в Тунисе. Каким образом Организация может обеспечить более надежную защиту своих представителей, работающих по всему миру? Какие правовые меры могут быть применены в ответ на подобные действия?

— В обоих упомянутых вами случаях мы сообщили властям о том, что наш персонал пользуется иммунитетом, и в обоих случаях наши представители были освобождены. Мы по-прежнему акцентируем внимание на иммунитете, предоставляемом представителям Организации в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН. Порядок урегулирования вопросов, связанных с иммунитетом представителей организации, четко прописан в Конвенции. Мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами-членами организации. — Ваш спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен в своем первом докладе Совету Безопасности упомянул "пять иностранных армий, осуществляющих операции на земле и в воздушном пространстве Сирии". Считаете ли вы иностранное военное присутствие в Сирии препятствием для процесса мирного урегулирования? Как избежать неблагоприятных последствий, особенно в ситуации, когда любое ошибочное суждение может привести к конфронтации? — Конфликт в Сирии невозможно разрешить с помощью военных действий. Гейр Педерсен в сотрудничестве с конфликтующими сторонами в Сирии стремится продвинуться вперед на пути к созданию Конституционного комитета. Однако добиться устойчивого мира в стране, где различные стороны продолжают вести военные действия, не представляется возможным. Единственный способ прекратить конфликт заключается в устранении его первопричин посредством политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254. Однако трудно добиться доверия к процессу урегулирования на фоне продолжающихся активных боевых действий. — Вплоть до минувшего года конфликт в Йемене считался забытым. Ничего не менялось до того момента, пока ситуация не стала совсем безнадежной. Стокгольмское соглашение стало реальным достижением, правда реализуется оно, похоже, не так быстро, как планировалось. Как вы оцениваете ход урегулирования в Йемене? И главное, сколько еще "забытых конфликтов" требуют привлечения международного сообщества? — Я надеюсь, что стороны конфликта в Йемене смогут взять за основу переговоры, которые прошли в Стокгольме, а также соглашение по городу Ходейда. Мой спецпосланник Мартин Гриффитс в настоящее время стремится закрепить достигнутые успехи. Наша миссия в Ходейде продолжает свою деятельность, напрямую взаимодействуя со сторонами конфликта в процессе согласования и осуществления требуемых мер. Стремясь к тому, чтобы этот процесс вышел на новый этап, я вновь и вновь призываю все стороны к сотрудничеству с моим спецпосланником в формате более активного взаимодействия, а также к скорейшему выполнению своих обязательств в соответствии со Стокгольмским соглашением.

Вы правы, в мире слишком много конфликтов, не привлекающих внимания мировой общественности