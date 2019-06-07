Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров планирует создать международный новостной агрегатор с системой рекомендации статей. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, пригласив заняться разработкой нового продукта сотрудников "Яндекса", пообещав им лучшие условия.

Ранее в пятницу сообщалось, что Дуров в своем аккаунте назвал требование ФСБ к "Яндексу" предоставить ключи шифрования продолжением политики давления на российские ИТ-компании, которая ведет к оттоку пользователей на зарубежные сервисы.

"Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе - и без политической цензуры", - заявил он.

По его словам, впоследствии новый сервис также займется рекомендацией видеозаписей. Дуров также сообщил, что привлекать специалистов для развития сервиса начнет уже в этом году.

Во вторник, 4 июня, издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В компании тот же день заявили, что исполнение закона, в рамках которого было выдвинуто требования, возможно без нарушения приватности данных пользователей. В четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ведомство из ФСБ не поступало никаких требований. По его словам, это свидетельствует о том, что "Яндекс" и ФСБ нашли приемлемое решение.