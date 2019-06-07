Путин: рост тенденции ведения торговых войн причинит ущерб мировому ВВП и торговле

"Я вчера [в четверг] встречался с руководителями крупных инвестиционных компаний, приводил уже эти цифры международных институтов - если к 2022 году эти ограничения будут нарастать таким же темпом, как сегодня, то это приведет к спаду роста мирового ВВП на 2% и снизит мировую торговлю на 17%. Мы, конечно, против такого сценария развития событий", - сказал президент. Он добавил, что "если такие тенденции сохранятся, это будет плохо для всех".

Российский лидер напомнил, что даже во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов снижение динамики этих показателей было не таким весомым. "Если будет продолжаться, как сегодня, все, кто сидит здесь, все столкнутся с большими проблемами, с колоссальными потерями, бизнес столкнется с потерями", - указал Путин.Он подчеркнул, что в конечном итоге эти потери будут переложены на простых людей: будут сокращаться рабочие места, снизятся доходы бюджетов всех уровней.