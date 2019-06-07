Путин на вопрос о месте России в мировых торговых войнах ответил китайской пословицей

"У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", - сказал он, вызвав аплодисменты в зале.

"Где наше место? В борьбе за справедливые и демократические принципы развития международных экономических связей", - добавил глава государства. Путин заверил, что Россия будет "стараться выстраивать отношения на основе равноправия".

Говоря, в частности, о тарифных ограничениях, которые вводят США в недобросовестной конкурентной борьбе с Китаем, Путин указал, что "это наносит большой ущерб" мировой экономике. При этом он обратил внимание на то, что США всегда пропагандировали идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене. А сегодня Вашингтон внедряет другую практику, "когда появились сильные конкуренты, им уже кажется, что такие инструменты для них неприемлемы, и в ход идут различные ограничения".