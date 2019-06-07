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Путин на вопрос о месте России в мировых торговых войнах ответил китайской пословицей

Президент также указал, что тарифные ограничения наносят большой ущерб мировой экономике
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© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора пленарной сессии Софико Шеварднадзе, где место России в мировых торговых войнах, напомнил китайскую пословицу.

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"У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", - сказал он, вызвав аплодисменты в зале.

"Где наше место? В борьбе за справедливые и демократические принципы развития международных экономических связей", - добавил глава государства. Путин заверил, что Россия будет "стараться выстраивать отношения на основе равноправия".

Говоря, в частности, о тарифных ограничениях, которые вводят США в недобросовестной конкурентной борьбе с Китаем, Путин указал, что "это наносит большой ущерб" мировой экономике. При этом он обратил внимание на то, что США всегда пропагандировали идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене. А сегодня Вашингтон внедряет другую практику, "когда появились сильные конкуренты, им уже кажется, что такие инструменты для них неприемлемы, и в ход идут различные ограничения".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайТорговая войнаПМЭФ-2019
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