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ПМЭФ-2019

Глава ОАК заявил, что SSJ-100 соответствует всем мировым стандартам безопасности

Юрий Слюсарь подчеркнул, что партнеры корпорации разделяют эту точку зрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский самолет Sukhoi Superjet 100 соответствует всем мировым стандартам безопасности, заявил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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"Мы уверены, что самолет [SSJ-100] надежен, с точки зрения безопасности соответствует всем мировым стандартам. Наши партнеры разделяют эту точку зрения", - сказал он.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

После катастрофы глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в министерстве не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100.

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РоссияСлюсарь, Юрий БорисовичДитрих, Евгений ИвановичПМЭФ-2019
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