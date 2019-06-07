Глава банка "Открытие" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца года на 0,5 п.п.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ на 0,25 п. п., и еще одного снижения на 0,25 п. п. до конца года. Такое мнение Задорнов озвучил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2019.

"Мой прогноз в том, что [на ближайшем заседании совета директоров ЦБ] будет движение на четверть процентных пункта вниз. С моей точки зрения, вся объективная ситуация выступает в пользу этого. Я имею в виду - уже практически снизившаяся инфляция, упавшие инфляционные ожидания населения, очень хорошая ситуация с федеральным бюджетом - нужно, чтобы денежно-кредитная политика сочеталась с фискальной. Все складывается в пользу такого шага", - сказал он.

"Более того, я скажу, что мы ожидаем, что до конца года будет как минимум еще одно снижение ставки. Поэтому наши пока прогнозы от сегодняшнего дня - это 0,5 п.п. снижение ключевой ставки ЦБ РФ", - добавил Задорнов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки во II-III квартале на фоне исчерпания проинфляционных факторов.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75% годовых.