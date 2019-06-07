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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Новак пообещал покупателям грязной российской нефти выгодные условия для компенсации

Глава Минэнерго признал ситуацию с поставками по "Дружбе" форс-мажором
Глава Минэнерго Александр Новак Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава Минэнерго Александр Новак
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Покупателям российской нефти, которые получили загрязненное сырье по нефтепроводу "Дружба", будут предложены выгодные условия для компенсации ущерба от инцидента. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

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"То, что находится на территории России в хранилищах, не подлежит компенсации <...> а тот объем, который остался у покупателя, - по нему будут предложены коммерчески выгодные условия с тем, чтобы компенсировать часть ущерба, который понесли наши контрагенты", - сказал Новак.

"Конечно, это форс-мажор. Это в первую очередь история, связанная с незаконными врезками, и это криминальная тема, занимаются правоохранительные органы", - охарактеризовал ситуацию с поступлением загрязненной нефти за рубеж министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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