Новак пообещал покупателям грязной российской нефти выгодные условия для компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Покупателям российской нефти, которые получили загрязненное сырье по нефтепроводу "Дружба", будут предложены выгодные условия для компенсации ущерба от инцидента. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"То, что находится на территории России в хранилищах, не подлежит компенсации <...> а тот объем, который остался у покупателя, - по нему будут предложены коммерчески выгодные условия с тем, чтобы компенсировать часть ущерба, который понесли наши контрагенты", - сказал Новак.

"Конечно, это форс-мажор. Это в первую очередь история, связанная с незаконными врезками, и это криминальная тема, занимаются правоохранительные органы", - охарактеризовал ситуацию с поступлением загрязненной нефти за рубеж министр.