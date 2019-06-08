Минфин: высокий интерес инвесторов к бумагам РФ сдерживает введение санкций на госдолг

ФУКУОКА /Япония/, 8 июня. /ТАСС/. Высокий интерес со стороны зарубежных инвесторов к суверенным бумагам РФ сдерживает введение санкций на госдолг России со стороны США. Об этом замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил журналистам в Фукуоке, где проходит встреча глав Минфинов и Центральных банков "Большой двадцатки".

"Заметно улучшилась ситуация со стабильностью курса рубля, волатильность уменьшилась, доходности при этом положительные даже в условиях рублевой инфляции. Российский долговой рынок является привлекательным в разных аспектах для зарубежных инвесторов, поэтому их присутствие на рынке является определенным якорем, который сдерживает поползновение в сторону введения ограничений на участие зарубежных инвесторов на российском рынке", - сказал чиновник.

Сторчак отметил, что тот факт, что финансовый рынок стал глобальным, оказывает серьезное сдерживающее влияние на то, чтобы США действовали по схеме введения санкций. "Плюс у нас сейчас больше 10 трлн облигаций, облигационных займов покупаются, продаются на рынке с доходностью меньше нуля, они фактически не приносят прибыли. Для инвесторов, в первую очередь, пенсионных фондов, - это большая проблема", - сказал замглавы российского Минфина.

Он отметит, что доля нерезидентов в российских ОФЗ опять начинает расти. "Никаких ограничений на перемещение капитала внутри страны и из страны в связи с операциями на рынке ОФЗ мы не планируем и не вводим. В этом смысле Минфин РФ и Банк России действуют четко и консолидировано", - сказал Сторчак.

При этом он отметил, что приход иностранного капитала на российский рынок госдолга имеет свои риски, общие для глобальной экономики. "С одной стороны, мы заинтересованы в притоке долговых денег в экономику, с другой стороны, понимаем, что любой инвестор имеет право их снова продавать. А массовая продажа ведет и к оттоку капитала, и может сильно давить на курс национальной валюты. Поэтому здесь важно, чтобы у ЦБ были инструменты регулирования этих перетоков", - пояснил Сторчак.

Однако, по его мнению, большой общем международных резервов РФ формирует для России "подушку безопасности". "У нас резервы сформированы и есть возможность для национальных инвесторов и дебеторов удержать в разумных рамках, не допустить обвала валютного курса или ограничения на кредитно-денежные операции. Это самое страшное для хозяйствующих субъектов", - резюмировал он.