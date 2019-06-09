Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку "Дружбы"

ВАРШАВА, 9 июня. /ТАСС/. Польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN возобновила закачку российской нефти в пункте приема Адамово на польско-белорусской границе. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь компании Катажина Красиньская.

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"В воскресенье утром закачка не загрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи PERN", - сказала она.

"Компания запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссии сырья", - сообщила Красиньская. "Первая фаза работы системы продлится до конца июня. Поставки нефти будут осуществляться в меньших объемах, которые будут согласованы с клиентами PERN", - добавила она.

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen также сообщила, что получила от PERN информацию о возобновлении поставок нефти "закрепленного в контракте качества". "В течение ближайших нескольких дней нефть, поступающая с восточного направления в базу Адамово, дойдет до базы Мишевко Стшалковске возле Плоцка", - уточняется в распространенном компанией заявлении.

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