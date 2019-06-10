Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается

"Кроме того, хочу обратить внимание, что Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу", - сказал он.

Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, по словам замглавы Роструда, помечаются специальным отличительным знаком.

"Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы", - добавил он.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.