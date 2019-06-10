Минэнерго Польши ждет решения вопроса компенсаций за поставки "грязной" нефти по "Дружбе"

ВАРШАВА, 10 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Польши в ситуации с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" ожидает его полной очистки и решения вопроса с компенсациями для польских потребителей. Об этом говорится в распространенном в понедельник на официальном сайте ведомства сообщении.

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"Соглашение, достигнутое на переговорах в Варшаве и Москве, начинает реализовываться. Операторы белорусской и российской систем очистили уже часть линии передачи нефти и началось перекачивание сырья хорошего качества", - цитирует ведомство слова министра энергетики Кшиштофа Тхужевского. "Мы ждем полной очистки всех нитей трубопровода и урегулирования вопроса претензий из-за поставок сырья со значительно заниженными параметрами [качества]", - добавил министр.

Как напомнили в польском ведомстве, "согласно соглашению, разработанному в Варшаве и позднее заключенному в Москве, к 1 июля все три нити трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию". "Стороны согласовали также процедуру рассмотрения претензий НПЗ, принимающих сырье из России", - указано в сообщении министерства.

В Минэнерго Польши также подчеркнули, что польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает "внимательно отслеживать качество поставляемой нефти, чтобы избежать повторения ситуации, возникшей во второй половине апреля, когда на территорию Польши попало большое количество нефти с повышенным содержанием органических хлоридов".

Ранее в воскресенье польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN информировала о возобновлении закачки российской нефти в пункте приема Адамово на польско-белорусской границе.