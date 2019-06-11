Сбербанк приобрел платформу для сбора пожертвований в мусульманском сообществе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк приобрел 25% компании PayZakat, которая владеет платформой для сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В сообщении говорится, что платформа позволяет пользователю с помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети рассчитать платеж и распределить его между благотворительными фондами, выбирать проекты для пожертвования. Система мониторинга PayZakat следит за реализацией проекта в режиме реального времени и предоставляет пользователям обратную связь о его развитии.

"Это знаковое событие: частью нашей экосистемы становится проект, выращенный внутри Сбербанка. Данная идея стала победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка, который проходил в прошлом году. Сейчас проходит вторая волна этого акселератора, и я уверен, что не только PayZakat, но и другие стартапы, разработанные нашими сотрудниками, заявят о себе и привнесут в динамично развивающуюся экосистему Сбербанка новое качество продуктов и сервисов", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Олега Ганеева.

В пресс-службе отметили, что потенциальная аудитория данного сервиса велика, так как в мире проживают около 1,8 млрд мусульман (в том числе 80 млн в России и странах СНГ) и сборы закята (обязательного исламского налога в пользу нуждающихся) в мире превышают $500 млрд в год.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.