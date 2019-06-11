Глава НСПК: карточные платежи будут развиваться, несмотря на запуск C2B-платежей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Несмотря на предстоящий запуск C2B-платежей (физических лиц в адрес юридических) в рамках Системы быстрых платежей (СБП), разработанной ЦБ РФ, карточные операции продолжат развиваться в тех сферах, где уже создана инфраструктура для их приема. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"СБП даст малому и среднему бизнесу в первую очередь возможность за действительно небольшую комиссию начать принимать безналичные платежи, не уходя в серую зону, не уходя в наличные денежные средства. И эти сегменты будут хорошо развиваться. При этом карточные операции в тех местах, где инфраструктура для их приема уже создана, продолжат развиваться", - сказал Комлев ТАСС в интервью в ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума.

C2B-платежи будут востребованы в небольших торговых точках, на рынках и в иных торговых предприятиях, где не принимаются карты или осуществляются "серые P2P-платежи" (с карты на карту - прим. ТАСС), отметил гендиректор НСПК. С запуском C2B в Системе быстрых платежей у малого бизнеса появится возможность сделать безналичные платежи прозрачными и легальными, считает Комлев. Бесконтактные карточные платежи продолжат развиваться, например, при оплате проезда в общественном транспорте, добавил он.

По мнению Комлева, СБП может быть максимально быстро интегрирована во все существующие государственные сервисы и может использоваться для отплаты штрафов, услуг ЖКХ и других сервисов.

Оплату товаров по QR-коду в магазинах в Системе быстрых платежей планируется запустить в сентябре 2019 года, в тестовом режиме - в июле.