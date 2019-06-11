Глава НСПК: многие банки могут сохранить нулевой тариф в СБП с 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Многие банки могут сохранить нулевой тариф для своих клиентов на переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 2020 года, когда истечет льготный период, и ЦБ начнет взимать комиссию с банков - участников системы. Такое мнение высказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"Банки видят в СБП возможность дополнительного заработка на переводах. Банк России сейчас обнулил тариф для банков - участников СБП. И тот тариф, который планируется использовать начиная со следующего года, - комфортный и невысокий, по сравнению с любыми другими тарифами, которые присутствуют на рынке. Вполне вероятно, что большое количество банков может оставить этот сервис для своих клиентов бесплатным, желая их привлечь и не потерять, потому что начнется борьба за клиента", - сказал он.

При этом Комлев отметил, что к концу года к СБП могут быть подключены уже десятки банков.

Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФ заявил ТАСС, что ВТБ собирается ввести комиссии за переводы в рамках Системы быстрых платежей с 1 января 2020 года.

В ноябре прошлого года регулятор сообщил, что в 2019 году для банков будет установлен годовой льготный период, в течение которого ЦБ не будет взимать комиссию за услуги системы. С 2020 года комиссия для банков будет установлена в зависимости от суммы перевода, комиссию для клиентов каждый банк устанавливает самостоятельно.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.