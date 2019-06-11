ЦРПТ: "обеление" табачного рынка за счет маркировки принесет госбюджету еще 60 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сокращение нелегального оборота в табачной отрасли обеспечит госбюджету дополнительные деньги в виде налогов, сумма которых, по предварительным подсчетам оператора маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), составит не менее 60 млрд рублей в год. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Табачная отрасль - существенный донор для бюджета, платежи табачных компаний совокупно составляют порядка 600 млрд рублей (акцизов в год - прим. ТАСС), доля нелегального оборота на рынке сейчас больше 10%, то есть это не меньше 60 млрд рублей", - сказал он.

По словам Дубина, точные цифры можно будет подсчитать через год после запуска обязательной маркировки (в табачной отрасли она стартовала с 1 марта 2019 года - прим. ТАСС). "Тогда будет видна экономика и для государства, и для производителя, и, собственно, потребители смогут понять, ощутить всю ценность. Сегодня табачные производители, занимающие 98% рынка в России, готовы к выпуску продукции с нашей маркировкой - это свыше 35 млн пачек в день. Я думаю, что как раз пройдет год, и мы сможем посмотреть, какой есть эффект", - пояснил он.

По информации ЦРПТ, на конец мая текущего года в системе маркировки было зарегистрировано 8,2 тыс. участников, в первую очередь - представители мелкой и средней розницы, 25 производителей табачной продукции, 46 оптовых компаний.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства. Согласно поэтапному переходу к обязательной маркировке табака, оборот немаркированных сигарет, включая оптовую и розничную продажу, будет запрещен с 1 июля 2020 года.