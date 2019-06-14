Таможенники с начала года пресекли ввоз в Россию 1,8 тыс. т санкционных товаров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Таможенные органы за первые пять месяцев 2019 года выявили и предотвратили ввоз на территорию РФ 1,8 тыс. т санкционной продукции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

"По результатам работы в 2018 году было выявлено 7,6 тыс. т санкционной продукции. В этом году - по состоянию на конец мая - динамика чуть ниже: около 1,8 тыс. т", - отметил Булавин.

В феврале этого года ФТС предложила расширить перечень продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из ряда стран. Такое предложение было выдвинуто для того, чтобы лишить проблему незаконного ввоза в Россию запрещенной продукции под видом другой, той, на которую санкции не распространяются, то есть, используя так называемые товары прикрытия, пояснил Булавин.

"Мы объединили в единый список все товары прикрытия и предложили распространить на них санкции, - чтобы недобросовестные участники ВЭД [внешнеэкономической деятельности] не могли воспользоваться такой возможностью ввозить санкционные товары. В этом и заключается смысл наших предложений, пока не поддержанных коллегами", - указал он.

Глава ФТС отметил, что объем ввоза санкционной продукции в РФ снижается. "Это результат противодействия ввозу санкционных товаров, которое организовано ФТС России, Россельхознадзором и другими надзорными органами. Это и результат деятельности наших мобильных групп, которые работают на границе с Белоруссией и на границе с Казахстаном. И здесь надо отметить тенденцию к сокращению ввоза санкционных товаров со стороны Белоруссии. Но, тем не менее, проблема еще остается", - заключил он.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен.