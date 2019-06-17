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Москва и Минск согласовали позиции по аграрному сектору для программы интеграции

По словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, поступившие от Белоруссии предложения по конкретизации проекта программы могут быть использованы для дальнейшей реализации согласованных решений

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали позиции по аграрному сектору, которые предлагается включить в программу интеграции двух стран. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько на встрече с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым в Минске.

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"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - приводит агентство БелТА слова Хотько.

В свою очередь, Патрушев добавил, что поступившие в Минсельхоз РФ предложения Белоруссии по конкретизации некоторых пунктов проекта программы могут быть использованы для дальнейшей реализации согласованных решений. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики", - пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, что Москва и Минск согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Он отметил, что ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве.

В декабре 2018 года президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПатрушев, Дмитрий НиколаевичРумас, Сергей Николаевич
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