Москва и Минск согласовали позиции по аграрному сектору для программы интеграции

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали позиции по аграрному сектору, которые предлагается включить в программу интеграции двух стран. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько на встрече с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым в Минске.

"Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - приводит агентство БелТА слова Хотько.

В свою очередь, Патрушев добавил, что поступившие в Минсельхоз РФ предложения Белоруссии по конкретизации некоторых пунктов проекта программы могут быть использованы для дальнейшей реализации согласованных решений. "На наш взгляд, разработанный формат программы предполагает включение в нее мероприятий и решений, носящих стратегический характер для совместного развития экономики", - пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, что Москва и Минск согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Он отметил, что ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве.

В декабре 2018 года президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.