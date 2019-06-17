Fitch ожидает в 2019 году еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Fitch Ratings прогнозирует, что Центральный банк РФ в 2019 году еще раз понизит ключевую ставку - на 0,5 процентных пункта (п. п.). Об этом говорится в докладе рейтингового агентства Global Economic Outlook (GEO).

"Мы пересмотрели прогноз денежно-кредитной политики и теперь ожидаем, что Центральный банк РФ снова сократит уровень ключевой ставки в этом году - на 0,5 п. п.", - говорится в исследовании.

Аналитики рейтингового агентства отметили, что снижение ставки на 0,25 п. п. возможно в 2020 году, в связи с тем, что инфляция в РФ приближается к целевому уровню в 4%. "Тем не менее, рост мировых процентных ставок, геополитическая напряженность, а также стремление Центрального банка сохранить инфляционные ожидания, вероятно, будут сдерживать дальнейшее снижение ставки", - полагают эксперты.

Банк России 14 июня впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указывали в ЦБ.

Кроме того, эксперты Fitch ожидают, что курс рубля к доллару на конец года немного укрепится, однако в 2020-2021 годах рубль ослабнет из-за низкой цены на нефть, геополитических рисков и продолжения покупки ЦБ иностранной валюты. По прогнозу агентства, на конец 2019 года $1 будет стоить 66 рублей, к концу 2020 года - 67 рублей и к концу 2021 года - 67,5 рублей.