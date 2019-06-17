{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

FAZ: чистая российская нефть начала поступать по "Дружбе" на НПЗ Германии

При этом компания Total отметила, что трубопровод не заработал на полную мощность
Описание
© AP Photo/Sergei Grits

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Чистая российская нефть стала 17 июня поступать по трубопроводу "Дружба" на немецкие НПЗ. Об этом сообщила в понедельник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На эту тему
Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

"Проблема решена", - приводит издание слова представителя концерна "Роснефть" (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург). Позитивные сигналы, по данным издания, были получены и от компании Total, которая владеет другим НПЗ, получающим российскую нефть по "Дружбе", - в Лойне на востоке ФРГ. Правда, пока трубопровод не заработал на полную мощность, отметили в концерне.

Немецкие эксперты исходят из того, что ситуация с поставками нефти по "Дружбе" в Германию будет полностью нормализована в течение нескольких недель. В то же время на НПЗ в Шведте ожидают, что завод заработает на полную мощность уже к концу недели, отметила газета. Германия получает около 36% своих запасов сырой нефти из России, большая часть поступает по трубопроводу "Дружба". По нему идут поставки на НПЗ в Шведте и Лойне.

Теги
ГерманияРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Политический кризис в Венесуэле
Системы Visa и Mastercard будут работать в Венесуэле до середины марта 2020 года
Ранее портал Banca y Negocios сообщил, что венесуэльский ЦБ начал разработку национальной платежной системы
Читать полностью