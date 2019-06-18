МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росимущество актуализирует размер арендной платы "Мосфильма" за земельные участки. Как сообщает ведомство, управление Росимущества по Москве уже провело конкурс по отбору исполнителей для пересмотра ставки арендной платы.

"В настоящее время территориальным управлением Росимущества в городе Москве уже проведены конкурсные процедуры по отбору исполнителей для проведения работ по пересмотру ставки арендной платы по договору. Вопрос актуализации размера арендной платы находится на особом контроле Росимущества", - говорится в сообщении.

Ранее Счетная палата провела проверку деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков. В ходе проверки контрольное ведомство обнаружило арендный договор между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая использовалась в Европе в 1979-1998 годах, а затем была заменена на евро. Кроме того, Счетная палата обратила внимание на то, что арендная плата за земельные участки по договору с "Мосфильмом" не пересматривалась.

Росимущество отмечает, что валюта по договору аренды между "Мосфильмом" и управлением Росимущества в Москве, заключенному в 1996 году, была преобразована из ЭКЮ в евро по курсу 1:1, сегодня платежи по договору осуществляются в рублях по курсу евро.

"В части договора аренды земельного участка с Киноконцерном "Мосфильм" сообщаем, что расчеты по данному договору производятся сторонами в рублях, исходя из действующего курса евро на дату оплаты", - сообщает Росимущество.

Позиция Мосфильма

Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров в понедельник объяснил ТАСС упоминание несуществующей валюты в договоре аренды между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве. По его словам, договор был заключен на 49 лет в 1996 году, когда валюта еще существовала.

"Что нам говорит Росимущество, то мы и делаем. У нас договор заключен на 49 лет - это обычная форма договора с государством, тогда были расчеты в ЭКЮ и заключали в этой единице. Как они [Росимущество] нам предписывают платить - мы оплачиваем", - сказал он.

Шахназаров отметил, что сами платежи киностудия осуществляет в рублях. По его словам, "Мосфильм" не может являться инициатором перезаключения или изменения договора.

Договор был заключен 26 апреля 1996 года и действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ.