Медведев: нужно принять дополнительные меры, чтобы "разогреть" экономику России

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Национальные проекты в перспективе отразятся на экономике РФ, но нужно принять меры и для того, чтобы "разогреть" ее уже в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

"По сути нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году", - сказал глава кабмина. Он выразил уверенность, что возрастающие инвестиции в рамках нацпроектов "в дальнейшем дадут свой эффект, но нужно думать и о том, что происходит именно сейчас, в этом году".

Он отметил, что по итогам прошлого года ВВП РФ вырос чуть более чем на 2% и в начале текущего года динамика стала хуже. "Для этого, есть, конечно, и объективные причины, некоторые из них - это нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны, которые разворачиваются", - сказал Медведев.

"Финансово-экономический блок правительства, естественно, эти риски должен учитывать, но, я хочу подчеркнуть, - учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет", - предостерег премьер, указав на то, что нужно "готовить адекватные меры для снижения этих рисков". Медведев добавил, что рассчитывает на совещании услышать предложения на этот счет.

Медведев напомнил, что, согласно поставленным в майском указе президента целям, рост экономики РФ должен выйти на темпы выше среднемировых, и страна должна закрепиться в числе пяти крупнейших экономик мира. Кроме того, должен быть увеличен несырьевой экспорт, значительно повышена производительность труда и деловая активность. "Задачи весьма непросты, особенно с учетом текущей ситуации", - констатировал премьер.

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