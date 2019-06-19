Совещание по вопросу достижения национальных целей развития России. Основные тезисы

Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений, считает премьер-министр.

Он отметил, что эта тема является очень важной и резонансной, требующей "внимательной и скрупулезной работы всех органов власти — и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур".