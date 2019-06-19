Совещание по вопросу достижения национальных целей развития России. Основные тезисы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.
ТАСС приводит основные заявления главы кабмина.
О борьбе с бедностью
Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений, считает премьер-министр.
Он отметил, что эта тема является очень важной и резонансной, требующей "внимательной и скрупулезной работы всех органов власти — и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур".
Об ипотеке и услугах ЖКХ
Премьер-министр рассчитывает на последовательное снижение ставок по ипотеке, чтобы они к 2024 году опустились ниже 8%. При этом он отметил, что ситуация в сфере жилищного строительства "достаточно сложная".
Медведев сообщил, что подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. По его словам, "тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей".
Об экономике
Нужно принять дополнительные меры, чтобы "разогреть" экономику РФ уже в этом году, заявил Медведев. Он считает, что возрастающие инвестиции в рамках нацпроектов "в дальнейшем дадут свой эффект, но нужно думать и о том, что происходит именно сейчас, в этом году".
Глава кабмина отметил, что по итогам прошлого года ВВП вырос чуть более чем на 2% и в начале текущего года динамика стала хуже, в том числе из-за санкций и торговых войн, но этим нельзя оправдывать отсутствие изменений.
О нацпроектах
Медведев отметил, что с начала реализации нацпроектов прошло определенное время и уже можно "вполне адекватно, обоснованно" оценить, где работа идет хорошими темпами, а где есть сложности и какие нужны дополнительные меры.
Глава кабмина сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года.