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Операционное управление "Уралсиба" не изменится после смерти основного акционера Когана

Сын Владимира Когана Евгений с начала 2016 года управляет банком

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Операционное управление банка "Уралсиб" не изменится после смерти основного акционера Владимира Когана. Сын банкира управляет банком с 2016 года, сообщила ТАСС представитель банка Ирина Волина.

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"Сын Владимира Когана Евгений с начала 2016 года управляет банком, в операционном управлении ничего не изменится", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет - в него входит сын Владимира Когана и правление, председателем был Владимир Коган. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

Владелец банка умер в четверг в возрасте 56 лет. Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.

Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

В этом году Коган занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $750 млн.

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