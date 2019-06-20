Глава комитета Конгресса США назвала криптовалюту Facebook экспансией в жизнь людей

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Решение Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году представляет собой продолжение бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей. Об этом заявила в четверг в интервью телеканалу CNBC председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс.

"Facebook, объявив о планах выпустить собственную криптовалюту, продолжает бесконтрольную экспансию и расширение доступа к личной жизни пользователей", - предупредила она. "Мы собираемся агрессивно и очень быстро разобраться с тем, что происходит с этой новой криптовалютой", - обещала Уотерс.

Она повторила в эфире свой призыв к компании отложить выпуск в обращение Libra до тех пор, пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки. Уотерс в заявлении в минувший вторник подчеркнула, что руководители Facebook должны выступить на слушаниях в Конгрессе, посвященных Libra.

Ранее во вторник в блоге Facebook появилась информация о том, что фирма запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook.

Руководство Facebook не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует достаточно энергично распространению вредоносной информации. Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.