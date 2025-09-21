Дык Фук назвал честью представлять свою страну в таком конкурсе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победа на международном музыкальном конкурсе "Интервидения" участника от Вьетнама Дык Фука стала для него одним из главных событий в карьере. Об этом артист рассказал ТАСС, отметив, что гордится этим.

"Спасибо большое за поздравления. Я так счастлив сейчас, для меня огромная гордость, наверное, самая большая в моей карьере, победа на таком большом конкурсе. Для меня было честью представить свою страну. Я рад, что достойно выступил", - сказал он.

Дык Фук также отметил, что в 2015 году становился победителем третьего сезона музыкального шоу "Голос Вьетнама", однако победа на "Интервидении" намного важнее для него. "Я уже побеждал, но сегодня мне намного приятнее, что я стал победителем такого большого международного конкурса. Эти ощущения ни с чем не сравнятся", - заключил певец.

