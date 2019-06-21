Комиссия правительства рассмотрит 1 июля проект закона о либерализации тарифов ОСАГО

"Сегодня было принято решение о том, что выносится на комиссию по законопроектной деятельности на 1 июля. Это законопроект по либерализации тарифов по ОСАГО", - сказал он.

Ранее Моисеев говорил, что Минфин рассчитывает на рассмотрение законопроекта Госдумой в первом чтении в начале осенней сессии.

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.