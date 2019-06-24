Эксперт: туроператоры смогут вернуться к полноценной работе с Грузией через 1-2 года

"От года до двух лет требуется времени туристическому сообществу, чтобы после исправления политической ситуации все встало опять на прежние рельсы. Исправилась политическая ситуация, стало безопасно, нужен еще один год или два, чтобы достичь прежних показателей [по объему турпотока]", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Вернуться к показателям по числу туристических поездок россиян в Грузию туроператорам удастся не ранее, чем через год или два после преодоления текущего политического кризиса в стране, сообщил в понедельник ТАСС советник руководителя Федерального агентства по туризму и президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Шаров также отметил, что Ассоциация внутреннего и въездного туризма России пока не рекомендует россиянам выбирать Грузию для отдыха.

"Туроператоры и туристическое сообщество очень расстроены этими событиями. Реально угрозы там сейчас существуют для россиян, мы вынуждены пока советовать воздержаться от поездок, но будем надеяться, что здравый смысл возобладает", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента, в ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.